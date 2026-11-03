Іранські газети назвали Акротірі та об’єкти в Греції можливими цілями — Cyprus Mail

Іранська газета Hamshahri включила британську авіабазу Акротірі на Кіпрі та військові об’єкти в Греції до переліку можливих цілей у разі нової масштабної військової ескалації. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Карта Hamshahri

На першій шпальті Hamshahri опублікувала карту з позначеними військовими об’єктами у дев’яти європейських країнах, зокрема на Кіпрі, у Греції, Німеччині, Великій Британії, Франції та Італії. Матеріал вийшов під заголовком «We’ll see what happens».

Газета окремо згадала базу Акротірі та її роль в операціях зі спостереження й військової підтримки у східному Середземномор’ї та на Близькому Сході. Видання зазначило, що європейська військова інфраструктура, яку використовують для підтримки американських операцій, може розглядатися іранською владою як законна ціль у разі нового масштабного загострення.

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Повідомлення Kayhan

Подібні матеріали також опублікувала газета Kayhan, яку Cyprus Mail характеризує як видання жорсткої лінії. Вона внесла Кіпр і Грецію до переліку країн, де потенційними цілями можуть бути американські або натівські військові об’єкти.

Публікації з’явилися через кілька годин після нових ударів США по іранських військових цілях у районі Ормузької протоки. Того ж дня президент Ірану Масуд Пезешкіан під час вручення вірчих грамот новим послом Кіпру в Тегерані висловив підтримку зміцненню двосторонніх відносин між двома країнами.

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