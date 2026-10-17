Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили, що в Ормузькій протоці другий супертанкер натрапив на морську міну та загорівся. За твердженням КВІР, судно перевозило понад 2 млн барелів сирої нафти.

Вибух у машинному відділенні

Як повідомляє Anadolu Agency, у заяві ВМС КВІР стверджується, що танкер вимкнув системи позиціонування та радар, коли намагався пройти «несанкціонованим» маршрутом. Удар міни спричинив значний вибух у машинному відділенні, після чого судно втратило хід.

Іранські військові не назвали судно та не повідомили подробиць про екіпаж, можливі жертви або екологічні наслідки.

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Обмеження судноплавства

Це другий подібний випадок, про який заявив КВІР: раніше іранські військові повідомляли про супертанкер, що нібито також натрапив на міну під час проходження «несанкціонованим» маршрутом.

Іран запровадив обмеження для судноплавства в частині стратегічної протоки на тлі конфлікту зі США та наполягає на використанні маршрутів, схвалених Тегераном. США та їхні регіональні союзники відкидають ці обмеження і заявляють про право суден на свободу навігації через Ормузьку протоку.

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