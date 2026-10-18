Парламент Ірану затвердив Мехрдада Ахлакі Кетабчі новим міністром оборони країни. Як повідомляє Anadolu Agency з посиланням на державний телеканал IRIB, за його кандидатуру проголосували 237 депутатів, проти висловилися 15, утриманих не було.

Голосування в парламенті

IRIB також повідомив про 277 поданих голосів під час парламентського засідання, яке провели у форматі відеоконференції. Перед голосуванням депутати заслухали аргументи прихильників і противників кандидатури Ахлакі та розглянули його плани щодо роботи Міністерства оборони.

Ахлакі змінив на посаді Азіза Насірзаде, який, за даними агентства, загинув під час початкових ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого. Після його загибелі обов’язки міністра оборони виконував Маджид Ебн аль-Реза.

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Заяви нового міністра

Виступаючи перед депутатами, Ахлакі заявив, що в разі нового нападу США та Ізраїлю Іран дасть «несподівану і масштабну» відповідь. Він також сказав, що протягом 35 років перебуває у списку осіб, яких, за його словами, вороги планували вбити, та пообіцяв зміцнювати так званий фронт опору.

Серед пріоритетів новий міністр назвав розширення оборонного виробництва в промисловій мережі Ірану, посилення досліджень і адаптацію структури Міністерства оборони до актуальних безпекових загроз. Раніше Ахлакі очолював Організацію аерокосмічної промисловості Ірану та перебуває під санкціями США через діяльність, пов’язану з іранськими ракетними програмами.

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