Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї звинуватив командувача Центрального командування США адмірала Бреда Купера в нібито організації операцій із контрабанди нафти через Ормузьку протоку за участю військових Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це він заявив в інтерв’ю іранському державному телеканалу Press TV, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Резаї, Купер нібито керував операціями, у яких п’ять або шість малих суден перевантажували нафту на великі танкери. Іранський посадовець також стверджує, що іранські сили протягом останніх двох-трьох місяців щоночі завдавали ударів по п’яти або шести суднах, пов’язаних із такими операціями.

США та ОАЕ не надали негайних коментарів щодо цих звинувачень.

Заяви про контроль над протокою

Резаї відкинув заяву президента США Дональда Трампа про відкритість Ормузької протоки. Він наполягає, що Іран зберігає контроль над стратегічною водною артерією та має намір забезпечувати там, за його словами, мир і безпеку в регіоні.

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Іранський посадовець заявив, що обсяги судноплавства через протоку все ще значно нижчі за довоєнний рівень. Він також звинуватив Вашингтон та його регіональних союзників у використанні контрабандних мереж для транспортування нафти через цю водну артерію.

Погроза технологічній інфраструктурі

Резаї попередив, що в разі нового нападу США на Іран Тегеран може завдати ударів по технологічній інфраструктурі, пов’язаній зі Сполученими Штатами, у регіоні. Він згадав кабелі, центри обробки даних, об’єкти штучного інтелекту та інші об’єкти, оцінивши їхню сукупну вартість у понад 2 трлн доларів.

Він також заявив про готовність Ірану задіяти додаткові військові можливості в разі відновлення бойових дій. За даними Anadolu Agency, США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, а в червні Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про свободу навігації в Ормузькій протоці. Його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпеки в Ормузькій протоці.

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