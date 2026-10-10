Ірландія запропонувала скоротити бюджет ЄС на €159 млрд — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, ірландське головування в Раді ЄС запропонувало скоротити бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки на €159 млрд порівняно з початковою пропозицією Європейської комісії. План передбачає зменшення загального обсягу бюджету приблизно на 8% і має стати основою для переговорів лідерів 27 країн ЄС наступного тижня, повідомляє Politico Europe.

Які видатки пропонують зменшити

Новий переговорний документ, відомий як negobox, передбачає скорочення на €122 млрд у поточних цінах порівняно з попереднім варіантом, представленим головуванням Кіпру в червні. Найбільші зменшення пропонують у видатках на конкурентоспроможність — на €75 млрд, зовнішню допомогу — на €38 млрд та адміністративні витрати ЄС — на €10 млрд.

Водночас ірландська пропозиція не передбачає скорочень фермерських субсидій і регіональних виплат, які разом становлять близько половини бюджету ЄС. Такий підхід став поступкою країнам Південної та Східної Європи, відомим як «Друзі згуртованості», що виступають проти урізання цих статей.

Також Дублін пропонує скасувати резервний фонд EU Facility cushion, який давав Єврокомісії можливість спрямовувати кошти на непередбачені надзвичайні ситуації впродовж семирічного бюджетного циклу.

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Суперечки щодо податків

Країни ЄС розділилися між державами, які домагаються скорочення видатків на сотні мільярдів євро, та противниками зменшення майже €2-трлн бюджетної пропозиції. Німеччина та її союзники раніше критикували кіпрський варіант negobox за скорочення лише на €32 млрд.

Ірландське головування істотно не змінило запропонований Єврокомісією пакет із п’яти нових загальноєвропейських податків, які потенційно можуть принести бюджету €66 млрд. Франція наполягала на додаванні зборів із цифрових гігантів, онлайн-гемблінгу та криптокомпаній. Серед технічних змін у плані — поступове запровадження внесків від системи торгівлі викидами ETS для бідніших держав та збільшення внесків до бюджету ЄС від вуглецевого збору на імпорт.

Посли 27 держав ЄС мають обговорити документ у неділю, готуючи зустріч лідерів у четвер. Уряди прагнуть досягти домовленості до кінця року, до виборів у Франції, Польщі та Італії.

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