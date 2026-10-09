Ісаяс посилився до категорії 2 та наближається до суші — PBS NewsHour

Мільйони людей на узбережжі Мексиканської затоки перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки ураган Ісаяс посилюється й наближається до суші. За даними PBS NewsHour, шторм досяг категорії 2.

Перший ураган року

Ісаяс є першим ураганом цього року в Атлантичному басейні. У PBS NewsHour повідомили, що синоптики застерігають мешканців прибережних районів про небезпеки, пов’язані з наближенням шторму.

Серед ризиків, названих синоптиками, — сильні опади, руйнівний вітер, повені, штормовий приплив і можливість торнадо.

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Розмова з директором центру ураганів

Ведуча PBS NewsHour Амна Наваз обговорила останню інформацію про ураган з директором Національного центру ураганів Майклом Бреннаном. Розмова стосувалася посилення Ісаяса, його наближення до суші та погодних загроз.

Матеріал PBS NewsHour оприлюднили 8 жовтня 2026 року. У ньому також вказані Каріна Куевас і Кеті Марлоу.

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