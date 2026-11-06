Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 437 млн євро

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Іспанія виділить Україні 437 млн євро на військову підтримку. Про новий пакет допомоги повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Лідери обговорили наповнення допомоги та захист української критичної інфраструктури, яка перебуває під постійними російськими ударами. За словами Зеленського, цього року РФ пошкодила більше українських локомотивів, ніж за всі попередні роки війни, а також продовжує нищити енергомережу й водопостачання, через що складне становище зберігається, зокрема, в Києві.

Президент подякував Іспанії за оборонну й гуманітарну підтримку та висловив співчуття іспанському народу у зв'язку з нещодавньою залізничною трагедією в Толедо.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI.

До цього Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

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