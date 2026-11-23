Збірна Іспанії розгромила команду Фіджі з рахунком 15:0 у другому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу серед гравців до 17 років, який триває в Катарі. До перерви іспанці забили дев’ять м’ячів. Про це повідомляє Interia Sport.

П’ять голів і дві результативні передачі

Головним героєм матчу став 17-річний вінгер «Лас-Пальмаса» Рафаель Крус. За 70 хвилин на полі він забив п’ять голів і віддав дві результативні передачі. По три м’ячі записали на свій рахунок Гільєрмо Трухільяно з «Атлетіко» та Роберт Томас із «Барселони».

Ще два голи за Іспанію забив Хорхе Домінгес з «Атлетіко». По одному разу відзначилися Марко Компані з «Реала» та Єремая Рамос Обіанг.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевага за ударами

За статистикою ФІФА, іспанська команда завдала 49 ударів, тоді як Фіджі відповіли лише однією спробою. З них 29 ударів були спрямовані в бік воріт збірної Фіджі.

Ця перемога стала другою за величиною в історії чемпіонатів світу U-17. Роком раніше збірна Марокко перемогла Нову Каледонію з рахунком 16:0. У заключному матчі групового етапу Іспанія зіграє проти Марокко.

Читай нас у