Іспанія скоротить рейси Мадрид—Севілья — Channel NewsAsia

Іспанія скоротить рух поїздів на лінії між Мадридом і Севільєю після аварії минулого тижня. Обмеження діятимуть, доки Агентство залізничної безпеки Іспанії не перевірить систему безпеки на цій ділянці, а уряд не завершить відкладене впровадження Європейської системи управління залізничним рухом ERTMS.

Про це 3 листопада заявив міністр транспорту Оскар Пуенте, повідомляє Channel NewsAsia. Зіткнення поблизу міста Урда в центральній Іспанії забрало життя 69 людей. Ще одна аварія в січні на тій самій лінії за участю тих самих компаній призвела до загибелі 46 осіб.

Збій сигналізації перед зіткненням

За словами Пуенте, минулої середи через збій системи сигналізації кілька поїздів автоматично зупинилися, після чого управління рухом перебрали центральні диспетчери в Мадриді. Поїзду державного перевізника Renfe дозволили продовжити рух, хоча попереду стояв поїзд оператора Iryo. Слідчі оцінили швидкість зіткнення у 160–200 км/год.

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Нові заходи безпеки

Міністр представив додаткові заходи: обмеження швидкості до 40 км/год у разі відмови сигналізації, коли машиніст має самостійно виявляти перешкоди, а також збільшення штату та поліпшення умов у центрах управління рухом. Уряд також планує пришвидшити розгортання стандартизованої ERTMS по всій залізничній мережі. За даними урядових контрактів, на лінії, де сталися аварії, її впровадження відстає від графіка.

Крім того, залізниця має запровадити ШІ-агента для виявлення аномалій і моніторингу розмов між машиністами та диспетчерами, щоб зменшити ризик людської помилки. Пуенте заявив, що Іспанія також створить цифрову модель залізничної мережі в реальному часі.

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