Іспанія та Італія скасують прикордонні перевірки в аеропортах і портах

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Іспанія та Італія домовилися припинити взаємні прикордонні перевірки в аеропортах і портах, які запровадили в серпні за рішенням італійського уряду після міграційної кризи в іспанському місті Сеута.

Про досягнуту домовленість оголосили після телефонної розмови міністрів внутрішніх справ Іспанії та Італії Фернандо Гранде-Марласки й Маттео П'янтедозі.

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, переговори відбулися після зустрічі прем’єр-міністрів обох країн Педро Санчеса та Джорджі Мелоні на полях засідання Європейської ради.

«Рішення не продовжувати прикордонний контроль, ухвалене після ретельного аналізу ситуації, супроводжуватиметься посиленням обміну інформацією для гарантування повної безпеки Шенгенської зони», — заявили в іспанському МВС.

Таким чином, Іспанія та Італія планують відмовитися від додаткових перевірок, водночас посиливши обмін інформацією для забезпечення безпеки Шенгенської зони.

Про це повідомляє іспанська телерадіокомпанія RTVE.

Італія та Іспанія домовилися припинити вибіркові перевірки мандрівників, які прибувають з території одна одної, та повністю відновити застосування правил Шенгенської зони.

У Латвії польські прикордонники з 19 жовтня до 1 листопада допомагатимуть Державній прикордонній охороні Латвії здійснювати спостереження за латвійсько-білоруським державним кордоном.

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