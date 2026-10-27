Іспанія вислала з Сеути до Марокко понад десяток мігрантів — The Independent

Іспанія повернула до Марокко понад десяток мігрантів, які прибули до іспанського анклаву Сеута та отримали відмову в наданні притулку. Як повідомляє The Independent, це перше таке видворення із регіону після масового перетину кордону в липні.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що Марокко погодилося прийняти цю групу і що люди наразі залишаються на марокканській території. Офіційної кількості депортованих та їхніх національностей відомство не назвало.

Дані правозахисників

Організації, які працюють із мігрантами та захищають їхні права в Сеуті, заявили про депортацію 16 людей із Сенегалу, Нігерії, Ємену, Камеруну та Бангладеш. На їхню думку, такі повернення не враховують ризиків, пов’язаних зі ставленням Марокко до мігрантів з інших держав.

Дослідниця Amnesty International Вірджинія Альварес назвала позицію Іспанії лицемірною. За її словами, країна не забезпечує гарантій прав людини для тих, хто перетинає її кордони в Сеуті та Мелільї, попри прогресивну риторику в Європі. Вона також заявила, що Марокко не поважає багато прав людини.

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Позиція іспанської влади

Представник МВС Іспанії зазначив, що Європейський Союз вважає Марокко безпечною країною, а депортації проводять «з усіма необхідними гарантіями». Додаткових деталей у відомстві не надали.

За даними видання, протягом 48 годин у липні близько 80 тисяч людей перетнули кордон із Марокко до Сеути. Більшість із них повернулася протягом кількох днів, однак тисячі залишилися. Іспанська влада розмістила 8 тисяч мігрантів у центрах прийому та розглядає заяви про притулок, подані більшістю людей, які залишаються в анклаві.

Кілька неурядових організацій, зокрема Amnesty International, також поскаржилися іспанському омбудсмену. Вони стверджують, що частину з понад 13 тисяч людей, яких уряд називає такими, що добровільно повернулися до Марокко із середини серпня, змусили виїхати, зокрема й не громадян Марокко.

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