Іспанія засудила заяви Мілея, які назвала закликом до насильства — Anadolu Agency

Міністерство закордонних справ Іспанії рішуче засудило висловлювання президента Аргентини Хав’єра Мілея на адресу прем’єр-міністра Педро Санчеса, Іспанії та її громадян. Відомство також засудило те, що назвало закликом до застосування насильства, зробленим Мілеєм раніше того дня.

Реакція іспанського МЗС

У заяві міністерство наголосило, що Іспанія є суверенною державою і не приймає зовнішнього втручання, атак та образ на адресу глави уряду й вільно та демократично обраних інституцій. Там також заявили, що країна не терпітиме спроб підірвати мирне й демократичне співіснування.

Як повідомляє Anadolu Agency, іспанське зовнішньополітичне відомство назвало негідним візит глави дружньої держави до Іспанії з єдиною метою сприяти атмосфері поляризації та насильства між іспанцями й народами Іспанії та Аргентини.

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Виступ Мілея у Мадриді

Під час бізнес-форуму в Мадриді Мілей охарактеризував Санчеса як диктатора та назвав його злочинцем і злодієм. Санчес відповів на неодноразове використання Мілеєм слова «лівак» як образи, заявивши в соцмережі X, що пишається тим, що є ліваком.

Між двома лідерами вже тривалий час зберігається напруженість. Від вступу на посаду в грудні 2023 року Мілей кілька разів відвідував Іспанію, однак не зустрічався із Санчесом.

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