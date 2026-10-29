Іспанські медіа повідомили про ймовірну загибель Фатіми Баньєс — Interia

Іспанські медіа повідомили про ймовірну загибель колишньої міністерки праці та соціальної політики Фатіми Баньєс у залізничній катастрофі в Урді, у провінції Толедо в Іспанії. За останніми даними, унаслідок зіткнення поїздів загинули 68 людей.

Офіційного підтвердження немає

Як повідомляє Interia, Баньєс їхала до Севільї на діловий захід. El País із посиланням на власні джерела написала, що колишня міністерка перебувала у вагоні, де після зіткнення не вижив ніхто. Про її смерть також повідомили Democrata.es, ABC та El Debate.

Водночас Іспанська конфедерація організацій роботодавців CEOE, президенткою якої була Баньєс, заявила, що не отримала офіційного підтвердження її смерті. У четвер уранці організація повідомила, що досі не має звісток від своєї президентки, яка перебувала в одному з поїздів.

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Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо також заявив, що не має підтвердженої інформації про долю Баньєс. Вона була пов’язана з цією партією та очолювала міністерство праці й соціальної політики в уряді Маріано Рахоя у 2011–2018 роках.

Версія щодо причин зіткнення

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте, відповідаючи на запитання про причини аварії, заявив про збій у системі керування рухом поїздів через проблему з комп’ютерним зв’язком. За його словами, на 63-кілометровій ділянці не працювала система автоматичного контролю, що призвело до автоматичної зупинки поїздів на цій ділянці, а на сигналізації загорілося червоне світло.

Пуенте заявив, що попри це швидкісний поїзд Renfe отримав вказівку відновити рух і продовжував його до зіткнення. Газета ABC раніше писала з посиланням на свої джерела, що перед катастрофою працівник залізниці усував несправність головної системи сигналізації та міг не передати попередження про поїзд, що рухався.

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