Історія поляка про напад через бандерівців виявилася вигадкою – поліція розкрила правду

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У чеській Остраві правоохоронці спростували розповідь польського волонтера про нібито напад через жовто-синю панаму, через яку його могли сприйняти за українця. За результатами розслідування з'ясувалося, що чоловік посварився з двома громадянами Словаччини після спільного розпивання алкоголю, і саме вони стали його нападниками.

Що розповідав польський волонтер

У вересні 35-річний поляк Куба Гейсіг вирушив у благодійний велопробіг Верхньою Сілезією, щоб зібрати кошти на лікування своєї партнерки Марселіни, у якої діагностували рак шийки матки.

Під час подорожі чоловік заявив, що в чеській Остраві на нього напали поляки, які через жовто-синю панамку сприйняли його за українця та вигукували образи, зокрема називали бандерівцем.

Історія набула розголосу в польських медіа та соціальних мережах. На благодійній платформі Pomagam.pl для лікування партнерки волонтера зібрали понад 628 тисяч злотих за початкової мети у 300 тисяч.

Що встановила поліція Чехії

За даними слідства, перед нападом Гейсіг перебував в одному з нічних клубів Острави, де познайомився з двома 26-річними громадянами Словаччини. Чоловіки разом вживали алкоголь, а близько п'ятої ранку вийшли на вулицю.

Неподалік вулиці Стодольні між ними виникла сварка. За версією слідства, причиною могли стати образливі висловлювання поляка про матір одного зі словаків. Суперечка переросла у фізичне насильство.

Речниця поліції Єва Міхалікова повідомила, що потерпілий не зміг надати повної інформації про обставини нападу, оскільки був нетверезим і погано орієнтувався в місті.

Правоохоронці відстежили його пересування за допомогою камер відеоспостереження. З'ясувалося, що під час конфлікту чоловік не мав жовто-синього головного убору ні на голові, ні на видному місці.

По медичну допомогу потерпілий звернувся більш ніж через 12 годин після нападу.

Що загрожує нападникам

Поліція висунула обвинувачення у хуліганстві двом громадянам Словаччини. Обидва співпрацювали зі слідством та визнали свою участь у нападі.

Одному з них, який раніше вже був засуджений за аналогічне правопорушення, загрожує до трьох років позбавлення волі. Іншому – до двох років.

Водночас поліція не встановила підтверджень того, що напад був пов'язаний з українською символікою чи національністю потерпілого.

Про це повідомляє чеське видання Novinky із посиланням на поліцію.



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