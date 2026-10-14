Історія з прильотом глави ФБР до росії виявилася фейком

Директор ФБР Кеш Патель спростував повідомлення ЗМІ щодо його нібито візиту до росії 14 жовтня, назвавши подібні публікації фейковими.

Про відсутність Пателя в рф свідчила його участь у круглому столі із співробітниками правоохоронних органів в університеті Liberty, штат Вірджинія, трансляцію якого забезпечив місцевий партнер ABC News — телеканал WSET. За даними сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar, літак очільника ФБР також залишався на території штату Вірджинія.

Реагуючи на поширені чутки у соціальній мережі X, Кеш Патель підкреслив, що реальні факти мають бути важливішими за клікбейтні новини.

Джерело: Патель у соціальній мережі X.

Відомо, що цю чутку запустив американський телеканал MS NOW з посиланням на свої джерела, звідки її підхопили світові ЗМІ.

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