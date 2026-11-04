У США історик-аматор Джеймс Бейлі заявив, що колоніальні документи можуть свідчити про допомогу Томаса Джонса піратові Генрі Еврі та його команді після нападу на індійське судно Ganj-i-Sawai у 1695 році. Джонс був людиною, на честь якої названо державний парк Джонс-Біч на Лонг-Айленді. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Версія дослідника

Бейлі вивчав колоніальні документи, зокрема свідчення соратників Еврі. За його версією, Джонса залучили як людину, що мала допомогти піратам уникнути переслідування після того, як вони заволоділи золотом і сріблом вартістю десятки мільйонів доларів.

Напад на королівське індійське судно стався в Червоному морі. За даними Associated Press, пірати катували, вбивали та ґвалтували людей на борту, що спричинило міжнародне обурення і те, що вважають першим всесвітнім розшуком. Частину учасників нападу затримали й стратили, однак Еврі та багато його соратників зникли безвісти.

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Згадка про бочку з грошима

Бейлі також посилається на запис губернатора колоніального Нью-Йорка Річарда Кута від 1698 року. Описуючи заходи проти піратства, губернатор зазначав, що бочку з грошима перевезли з міста на Лонг-Айленд до будинку Джонса. Сам Джонс, якого Кут назвав колишнім піратом, свідчив, що нічого про неї не знає.

Після служби в англійському війську Джонс працював капером — мореплавцем, якому англійська корона дозволяла нападати на торговельні судна противників під час війни. Дослідниця піратства XVII століття Міган Шульман зазначила, що після завершення конфлікту капери втрачали цей статус, а тих, хто продовжував морські напади, називали піратами.

Професор морської історії Університету Редінга Річард Блейкмор застеріг, що висновки Бейлі не слід вважати остаточними, зокрема через поширеність імені Томас Джонс. Водночас історик Кевін Макдональд вважає, що можливі зв’язки Джонса з Еврі можуть свідчити про роль піратства у формуванні статків деяких впливових родин північного сходу американських колоній.

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