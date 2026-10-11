ISW пояснив, як Путін переклав на Україну відповідальність за провал переговорів

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Володимир Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом звинуватив Україну у зриві мирного процесу. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), російський лідер використав контакт із президентом США, щоб покласти на Київ відповідальність за відсутність прогресу в переговорах.

При цьому сама Росія, як і раніше, не бажає вести змістовні переговори чи йти на будь-які поступки заради припинення війни в Україні.

Так, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін сказав Трампу, нібито Україна завдала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми РФ у вересні 2026 року, і це «зірвало можливість» «негайного» відновлення мирних переговорів. Таким чином Кремль намагається представити Україну стороною, відповідальною за зрив переговорного процесу.

«Насправді немає жодних доказів того, що Україна завдавала ударів по російській виборчій інфраструктурі під час виборів до Держдуми у вересні 2026 року, а твердження російської сторони про спроби таких атак залишаються безпідставними», – підкреслюють в ISW.

При цьому під час розмови Путін наголосив, що рішучість Росії досягти всіх своїх військових цілей і завдань – які фактично рівнозначні повній капітуляції України та Заходу – залишається незмінною.

Аналітики вказують, що Москва наполегливо намагається представити Україну як сторону, яка не бажає йти назустріч у питаннях миру, хоча сама Росія не запропонувала жодних поступок і відхилила численні компромісні варіанти, запропоновані США та Україною.

«Підтвердження Путіним 9 жовтня незмінності військових цілей Росії свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не готовий прийняти будь-які компромісні мирні пропозиції, якщо вони не передбачають виконання максималістських вимог Росії щодо повної капітуляції України», – ідеться у звіті.

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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