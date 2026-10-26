Італія готує новий пакет військової допомоги Україні попри суперечки в уряді

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Італія завершила підготовку чергового пакета військової допомоги Україні та планує передати його найближчим часом. Водночас у керівництві країни виникли розбіжності щодо подальшої підтримки Києва.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив готовність передати допомогу.

«Ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Наступний пакет військової допомоги вже готовий, ми надішлемо його до Києва якомога швидше», — заявив він.

Натомість віцепрем’єр Маттео Сальвіні закликав припинити економічну та військову підтримку України й заявив, що домагатиметься зупинення допомоги.

Розбіжності загострилися після переобрання Сальвіні лідером партії «Ліга». Частина її представників критикує політичний курс керівника та виступає за повернення до пріоритетів Північної Італії.

Джерело: ANSA

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