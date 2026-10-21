Італія направить 500 військових до Мілана після протестів — Al Jazeera

Уряд Італії схвалив відправлення 500 військових до Мілана після протестів у північних містах країни, частина яких переросла в сутички з поліцією. Кабінет також затвердив нові правові заходи, що посилюють покарання за насильство, мародерство та вандалізм під час демонстрацій, повідомляє Al Jazeera.

Військові у Мілані

Міністерство оборони Італії заявило, що військові допомагатимуть посилювати безпеку ключових об’єктів, нарощувати нагляд за чутливими локаціями та моніторинг ситуації. Італійські медіа повідомили, що кабінет не схвалив надання військовим поліцейських повноважень після заперечень президента Серджо Маттарелли.

Заворушення охопили низку міст на півночі Італії минулими вихідними, зокрема Мілан. Групи переважно молодих людей грабували магазини, били вікна та вступали в сутички з поліцією. Демонстрації були спричинені обуренням через стрімке зростання цін на пальне та енергію, високу орендну плату, низькі зарплати і стан державних послуг.

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Нові покарання

За новими нормами, які набули чинності негайно, участь у групі щонайменше з п’яти людей, якщо вона під час протесту створює загрозу громадській безпеці, може каратися позбавленням волі на строк до п’яти років і штрафом до 20 тисяч євро. Покарання посилюватимуть, якщо учасники приховували обличчя або якщо хтось зазнав травм.

Влада також зможе вимагати швидкого відшкодування завданих збитків, а батьків неповнолітніх притягатимуть до фінансової відповідальності за вандалізм або грабунки їхніх дітей. Поліція зможе затримувати підлітків віком від 14 до 17 років, навіть якщо вони не скоїли злочину, за наявності доказів, що вони становлять небезпеку.

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні після засідання уряду заявила, що руйнування та крадіжки не є протестом, а є злочином, на який держава має реагувати рішуче. Окремо на півдні країни водії вантажівок блокують дороги через ціни на дизельне пальне та вартість життя, що порушує ланцюги постачання.

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