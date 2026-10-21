Італія перевіряє причетність Росії до масових протестів – Bloomberg

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Італійський уряд ініціював перевірку щодо ймовірної причетності зовнішніх сил, зокрема Росії, до організації та ескалації недавніх масштабних протестів, які супроводжувалися сутичками у європейських містах.

Посадовці звернулися за інформацією щодо ролі іноземних провокаторів у заворушеннях, які охопили Мілан та інші регіони країни. Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прямо назвав ці події елементом «гібридної війни», спрямованої проти країн Заходу.

Антиурядові акції в Італії спалахнули за прикладом демонстрацій у Франції, які супроводжувалися насильством, мародерством та сутичками з правоохоронцями.

Джерело: Bloomberg.

Уряд Італії схвалив відправлення 500 військових до Мілана після протестів у північних містах країни, частина яких переросла в сутички з поліцією. Кабінет також затвердив нові правові заходи, що посилюють покарання за насильство, мародерство та вандалізм під час демонстрацій.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував іноземних лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа, за поширення неправдивої інформації про заворушення у Франції та використання цих подій у власних передвиборчих кампаніях.

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