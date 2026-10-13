Італія планує відхилення бюджету на 0,3% для енергетики й оборони — ANSA English

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті представив Палаті депутатів Документ планування державних фінансів. Він передбачає використання дозволеної Євросоюзом застережної норми для відхилення бюджетних показників на 0,3% у бюджетному законі на 2027 рік — для інвестицій в енергетику та оборону, повідомляє ANSA English.

Курс на фіскальну консолідацію

Джорджетті заявив, що уряд має намір зберігати обережний підхід до управління державними фінансами на тлі значної нестабільності. За його словами, трирічне планування за таких умов є дуже складним, а дані, як свідчать показники МВФ, оновлюються щотижня.

Міністр зазначив, що документ має забезпечити дотримання курсу фіскальної консолідації та цільових показників нової системи економічного управління ЄС. За сприятливих умов Італія розраховує навесні вийти з процедури надмірного дефіциту.

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Показники дефіциту

Щоб завершити процедуру, бюджетний дефіцит Італії має не перевищувати поріг у 3% ВВП. Джорджетті заявляв, що очікує досягнення цього показника у 2026 році: у 2025 році дефіцит становив 3,1% ВВП, а у 2027 році через застосування застережної норми має зрости до 3,4% ВВП.

Очільник Мінекономіки назвав запит на коригування бюджету для оборонних та енергетичних потреб свідомим відступом від обережної позиції, яку він раніше підтримував. За його словами, Єврокомісія визнає ці заходи, а ринки вважають їх прийнятними в межах забезпечення довгострокової стійкості державного боргу Італії.

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