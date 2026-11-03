Італія скасувала близько 30 тисяч застарілих правових актів — Interia

В Італії скасували близько 30 тисяч правових актів, що походили ще з періоду монархії. Масштабне впорядкування законодавства, зокрема декретів і розпоряджень дореспубліканського періоду та часів фашизму, провела міністерка реформ і спрощення законодавства Марія Елізабетта Альберті Казеллаті, повідомляє Interia.

За даними італійської агенції ADNKronos, чимало цих документів не застосовувалися десятиліттями, але формально залишалися в кодексах і нормативних актах. Деякі з них перед скасуванням потрібно було змінити. Італійські медіа назвали цю роботу своєрідною законодавчою археологією через кількість незвичних історичних норм.

Поштові голуби та монополія на банани

Окремим прикладом застарілих норм стали правила щодо використання поштових голубів. Королівський декрет, що визначав, зокрема, засади володіння та дресирування цих птахів, скасували у 2023 році. Ці норми мали запобігати використанню голубів для шпигунства.

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До переліку скасованих регуляцій також увійшов декрет фашистського періоду про створення Королівського підприємства монополії на банани при Міністерстві колоній. Установа мала контролювати імпорт і розподіл бананів. Крім того, скасували правила щодо вилучення тварин і транспортних засобів для потреб Королівської армії та Королівського військово-морського флоту.

Податок на сніг

Команда міністерки скасувала місцевий податок на сніг у муніципалітеті Черіньйола в Апулії. Сніг там випадає нечасто, тому його привозили з прилеглих гірських районів. Королівський дозвіл на його оподаткування давав змогу врегулювати формальне державне замовлення на продаж льоду влітку, коли холодильників ще не було.

У місті Лукка додатковий муніципальний збір за укладення шлюбу в нічний час не діє вже кілька років.

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