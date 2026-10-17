Італія схвалила виборчу реформу з бонусними мандатами — The Hindu

Парламент Італії схвалив запропоновану урядом прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні реформу виборчої системи. Нові правила передбачають повний перехід до пропорційної системи та бонусні мандати для партії або коаліції, яка здобуде щонайменше 42% голосів.

Голосування в парламенті

За даними The Hindu, реформу під час таємного голосування підтримали 227 парламентарів, проти виступили 164. Вона скасовує мандати, що розподілялися за мажоритарною системою, та запроваджує пропорційне представництво для всього парламенту.

Партії або коаліції, яка набере не менш як 42% голосів, реформа гарантує до 70 додаткових місць у нижній палаті парламенту та до 35 місць у Сенаті. Подібні виборчі моделі Італія застосовувала й раніше, однак механізм бонусних мандатів став найбільш дискусійною частиною змін.

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Позиції прихильників і критиків

Прихильники реформи вважають її необхідною для забезпечення політичної стабільності. Коаліція Мелоні, яка перебуває при владі перший термін, нещодавно стала найдовше чинною адміністрацією Італії з часу Другої світової війни.

Критики та опозиційні законодавці висловили занепокоєння щодо реформи. Вони стверджують, що зміни можуть бути спрямовані на збереження влади чинною коаліцією, яка, за даними матеріалу, відстає в опитуваннях громадської думки.

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