Італія та Іспанія готуються скасувати прикордонні перевірки — ANSA English

Італія планує продовжити на сім днів прикордонні перевірки для мандрівників, які прибувають з Іспанії. Це має синхронізувати дату завершення італійських заходів із терміном дії аналогічних обмежень Мадрида, повідомили урядові джерела ANSA English.

Переговори міністрів

Міністри внутрішніх справ Італії та Іспанії найближчими днями обговорять скасування прикордонного контролю, зазначили джерела. Іспанські джерела також повідомили, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес обговорили це питання на полях саміту ЄС у четвер і погодилися скасувати обмеження.

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Як запровадили контроль

Італія 1 серпня вперше відновила перевірки на повітряних і морських кордонах для пасажирів з Іспанії, запровадивши їх на місяць після міграційної кризи в Сеуті. Рим пояснював це рішення міркуваннями безпеки.

У відповідь Іспанія почала вибірково перевіряти мандрівників, які прибувають з Італії. Відтоді обидві країни кілька разів продовжували дію цих заходів. Мадрид та італійські опозиційні партії критикували початкове рішення Рима, називаючи його пропагандою: вони вказували, що в’їзд до Сеути не означає автоматичного доступу до Шенгенської зони, а Італія не має спільного кордону з Іспанією.

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