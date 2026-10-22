Італія та Іспанія припинять прикордонні перевірки — ANSA English

Італія та Іспанія домовилися припинити вибіркові перевірки мандрівників, які прибувають з території одна одної, та повністю відновити застосування правил Шенгенської зони. За даними джерел, про які повідомляє ANSA English, обмеження не продовжуватимуть після завершення їхньої дії в п’ятницю.

Домовленість міністрів

Рішення погодили міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедозі та його іспанський колега Фернандо Гранде-Марласка під час телефонної розмови, повідомили джерела агентства.

Перед цим питання обговорили прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес на полях саміту ЄС минулого тижня.

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Перевірки діяли з серпня

Італія 1 серпня запровадила на місяць контроль для пасажирів, які прибували з Іспанії повітряним і морським транспортом. Рим пояснював це міркуваннями безпеки після міграційної кризи в Сеуті.

У відповідь Іспанія ввела вибіркові перевірки для подорожніх з Італії, а обидві країни кілька разів продовжували ці заходи. Мадрид та італійські опозиційні партії критикували початкове рішення Рима, називаючи його пропагандою. Вони вказували, що в’їзд до Сеути не означає автоматичного доступу до Шенгенської зони, а Італія не має спільного кордону з Іспанією.

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