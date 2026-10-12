Італія тестує інтеграцію озброєння MBDA на дрон Astore Levante — Defense News

В Італії проводять разом із європейською компанією MBDA випробування з інтеграції її озброєння на новий ударний безпілотник Astore Levante, який створюють турецька Baykar та італійська Leonardo. Про це в Римі заявив начальник Військово-повітряних сил Італії генерал Антоніо Консерва, повідомляє Defense News.

Пошук озброєння для дрона

Astore Levante створено на базі турецького Baykar TB-3. Апарат збирають в Італії на підприємстві LBA Systems — спільному підприємстві Baykar і Leonardo. Італійські ВПС спершу мають замовити три системи, кожна з яких складатиметься з двох безпілотників.

Дрон має отримати сенсори Leonardo. Під час презентації на авіасалоні у Фарнборо в липні його демонстрували разом із турецькими засобами ураження: керованими бомбами сімейства MAM компанії Roketsan та мінікрилатою ракетою KEMANKES-1 від Baykar.

Консерва зазначив, що остаточного рішення щодо озброєння ще не ухвалили. За його словами, турецьке озброєння є природним варіантом для платформи, однак Італія також співпрацює з MBDA та невеликими італійськими промисловими групами.

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Сертифікація та застосування

Начальник італійських ВПС повідомив, що Astore Levante мають сертифікувати до кінця 2026 року або на початку 2027-го. Європейська сертифікація є передумовою для продажу дрона в Європі, а встановлення європейського озброєння може посилити його комерційні перспективи на цьому ринку.

Новий безпілотник має замінити у ВПС Італії Predator MQ-1. Його планують використовувати для розвідки, спостереження та збору розвідувальної інформації, збройної підтримки військових, а також для підготовки операторів дронів.

Раніше ВМС Італії заявляли, що розглядають TB-3 як палубний безпілотник для авіаносця Cavour, на якому також базуються винищувачі F-35B. TB-3 уже перебуває на службі на борту турецького десантного корабля TCG Anadolu.

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