Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою висловив занепокоєння через українську атаку на порт Бенгазі у Лівії, де перебували російські кораблі.

Італійська сторона наголосила на необхідності не допустити поширення конфлікту з Росією на Середземноморський регіон, а також на важливості дотримання суверенітету Лівії, стабільності та підтримки зусиль ООН.

Водночас Таяні запевнив, що Італія продовжить підтримувати оборону України та дипломатичні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.

Джерело: Міністерство закордонних справ Італії

Влада Лівії звинуватила Україну в організації теракту проти російських кораблів у Бенгазі.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 23 листопада, підтвердив успішну українську операцію поблизу берегів Лівії проти двох російських суден, наголосивши, що морські операції України триватимуть і надалі.

Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у порту Бенгазі.