Італія висловила занепокоєння через атаку України на російські судна в Лівії
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час телефонної розмови з главою МЗС України Андрієм Сибігою висловив занепокоєння через українську атаку на порт Бенгазі у Лівії, де перебували російські кораблі.
Італійська сторона наголосила на необхідності не допустити поширення конфлікту з Росією на Середземноморський регіон, а також на важливості дотримання суверенітету Лівії, стабільності та підтримки зусиль ООН.
Водночас Таяні запевнив, що Італія продовжить підтримувати оборону України та дипломатичні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.
Джерело: Міністерство закордонних справ Італії
Влада Лівії звинуватила Україну в організації теракту проти російських кораблів у Бенгазі.
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок, 23 листопада, підтвердив успішну українську операцію поблизу берегів Лівії проти двох російських суден, наголосивши, що морські операції України триватимуть і надалі.
Нагадаємо, 22 листопада російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами у порту Бенгазі.