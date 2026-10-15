Італія зібрала 17 країн для нового бюджету ЄС — ANSA English

В Італії 15 жовтня відбувся робочий сніданок за участю 17 країн групи «Друзі згуртованості». Італія провела його для обговорення майбутнього багаторічного бюджету Європейського Союзу на 2028–2034 роки перед європейським самітом у Брюсселі.

Паралельна зустріч ощадливих країн

Одночасно проходила окрема зустріч так званої групи ощадливих країн. До неї входили Німеччина, Нідерланди, Данія, Австрія, Швеція, Фінляндія та Бельгія.

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Позиція Рима щодо бюджету

Рим працює над створенням платформи «Друзів згуртованості» напередодні вирішальних етапів переговорів щодо багаторічного бюджету. Як повідомляє ANSA English, ця робота передбачає протидію новим скороченням бюджету та бюджетним знижкам.

Також італійська ініціатива передбачає підтримку Спільної аграрної політики ЄС (CAP) і політики згуртованості. Про роботу Рима над формуванням платформи агентству повідомили його джерела.

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