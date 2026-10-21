ЮНЕП: перевищення порогу потепління в 1,5°C неминуче — Deutsche Welle

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) заявила, що перевищення межі глобального потепління у 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем стало неминучим. Причиною в організації назвали десятиліття недостатніх дій зі скорочення викидів від викопного палива. Про висновки щорічної доповіді ЮНЕП про розрив у викидах повідомляє Deutsche Welle.

За нинішньої кліматичної політики середня глобальна температура до кінця століття може зрости на 2,8°C. Навіть якщо держави виконають нові кліматичні зобов’язання, прогнозоване потепління становитиме 2,6°C. У ЮНЕП зазначають, що 167 країн подали до ООН плани дій щодо клімату, які охоплюють 83% світових викидів парникових газів, однак цих зобов’язань недостатньо для стримування потепління.

Зростання викидів у великих країнах

За попередніми оцінками, у 2025 році викиди зросли в Індонезії, Китаї та США. Найбільше зростання зафіксували у Сполучених Штатах: його пов’язують із відновленням використання вугілля та підвищенням попиту на електроенергію, зокрема через розширення центрів обробки даних для штучного інтелекту.

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У матеріалі DW погіршення прогнозу також пов’язують із виходом США за президентства Дональда Трампа з Паризької кліматичної угоди. США є другим найбільшим щорічним джерелом викидів парникових газів. Адміністрація Трампа послаблювала екологічні норми та розширювала видобуток нафти й газу.

Що може обмежити перевищення межі

Перевищення рівня 1,5°C збільшує ризик незворотних або важкозворотних кліматичних змін, зокрема втрати коралових рифів, тривалого відступу льодовикових щитів і перетворення Амазонії на трав’янисту екосистему. В ООН наголошують, що кожна частка градуса має значення, а перевищення порогу не означає відмову від кліматичних цілей.

Один зі сценаріїв передбачає пік потепління на рівні 1,7–1,8°C у середині століття та повернення до 1,5°C до 2100 року. Для цього, за оцінкою ЮНЕП, потрібно скоротити викиди на 69% до 2040 року порівняно з рівнем 2025 року, а також вилучити з атмосфери й захоронити 330 млрд метричних тонн вуглекислого газу. Доповідь також посилається на дослідження ефективності кліматичної політики: китайські пілотні схеми ціноутворення на вуглець скоротили викиди приблизно на 11%, а система торгівлі викидами ЄС — на 8% порівняно з прогнозованими показниками без таких заходів.

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