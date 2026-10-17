ЮНІСЕФ повідомив про загибель понад 340 дітей у Газі після перемир’я — Dawn

У Секторі Гази в Палестині після оголошення перемир’я між ХАМАС та Ізраїлем, за даними Дитячого фонду ООН, загинули понад 340 дітей, ще сотні дістали поранення. Про це Dawn повідомляє з посиланням на заяву організації.

Речник ЮНІСЕФ Рікардо Пірес заявив журналістам у Женеві, що за попередні два тижні в Газі повідомляли про загибель п’ятьох хлопців і двох дівчат. Щонайменше 33 дитини зазнали тяжких поранень унаслідок авіаударів, ударів дронів і стрілянини. Ще двоє хлопців померли від травм, яких зазнали раніше.

Переміщення та сирітство

За оцінкою ЮНІСЕФ, близько 800 тисяч дітей у Газі залишаються переміщеними особами. Більшість із них мешкає в наметах або пошкоджених будівлях. Орієнтовно 60 тисяч дітей втратили одного чи обох батьків під час війни або після припинення вогню.

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В організації наголосили, що майже кожна дитина потребує певної психологічної підтримки для подолання наслідків конфлікту. «Для сімей, які оплакують втрату своїх дітей, ці жахливі цифри не означають припинення вогню», — сказав Пірес.

Допомога та навчання

ЮНІСЕФ закликав сторони конфлікту дотримуватися перемир’я, виконувати резолюцію Ради Безпеки ООН 2803 та зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом. Організація також наголосила на необхідності безперервного надходження до Гази гуманітарних і комерційних вантажів, зокрема продовольства.

Пірес зазначив, що до перемир’я постачання не могли потрапити до Гази, коли підтримувані ООН експерти з продовольчої безпеки оголосили про голод. Водночас після припинення вогню ЮНІСЕФ допоміг повернутися до навчання понад 560 тисячам дітей через більш як 200 навчальних центрів, які підтримує. Організація також надала цифрову грошову допомогу понад 380 тисячам людей і забезпечила безпечною водою 1,2 мільйона людей.

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