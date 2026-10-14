Ізраїль блокує будівництво бази для 150 військових у Газі — The Guardian

Ізраїль не дозволяє розпочати в секторі Гази будівництво бази для 150 військових міжнародних стабілізаційних сил, повідомляє The Guardian з посиланням на людину, безпосередньо обізнану із ситуацією. Йдеться про перший будівельний контракт Ради миру, яку очолює президент США Дональд Трамп.

На початку серпня Рада миру уклала контракт із компанією Arkel International із Луїзіани на спорудження тимчасового укріпленого пункту підтримки місії. За два місяці підрядникам і вантажівкам досі не дозволили в'їхати до Гази та почати роботи, стверджує співрозмовник видання.

База для стабілізаційних сил

Запланований об'єкт мав зайняти територію приблизно 100 на 100 метрів. За даними джерела, його планували розмістити на ділянці, де раніше працював проєкт Gaza Humanitarian Foundation, що доставляв допомогу до Гази з травня до жовтня 2025 року за охорони приватних підрядників.

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На базі мали по черзі розміщуватися 150 військових. Вони мали стати частиною більшого контингенту: за словами джерела, до нього вже направили 500 військових із Марокко та Косова.

Відбудова залежить від доступу

Співрозмовник The Guardian заявив, що без розгортання міжнародних стабілізаційних сил неможливо розпочати ширшу програму Ради миру, зокрема доставку будівельного обладнання, проведення комунікацій і створення базової інфраструктури. За його словами, в Раді миру очікують, що ізраїльський уряд може дозволити реалізацію проєкту після виборів в Ізраїлі, призначених на 27 жовтня.

Речник Ради миру відмовився від коментарів. Армія оборони Ізраїлю та уряд країни не відповіли на запити видання. У вересні Рада миру представила шестимісячний план відбудови Гази вартістю $2,45 млрд, а загальну потребу на десять років оцінила у $71 млрд.

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