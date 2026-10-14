Ізраїль готується до можливої атаки хуситів суходолом або морем — Jerusalem Post

Ізраїль посилив підготовку до можливої наземної або морської атаки хуситів із Ємену. Як повідомляє Jerusalem Post, ізраїльські оборонні посадовці оцінюють загрозу з боку угруповання як таку, що зросла на тлі його бойових дій із Саудівською Аравією.

Підготовка в районі Ейлата

Ізраїль перебуває у стані підвищеної готовності через зусилля хуситів розвивати можливості для атак з суходолу та моря. У межах цих заходів Армія оборони Ізраїлю, як очікується, створить центр координації вогню в дивізії «Едом».

За даними оборонних посадовців, протягом останніх двох років хусити публікували відео навчань, що імітують наземні рейди проти Ізраїлю. У сценаріях фігурували макети військових позицій та укріплених сторожових веж. Останніми тижнями й місяцями представники угруповання також дедалі частіше попереджали про можливі наземні атаки, зокрема проти Ізраїлю.

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Координація військових підрозділів

Ізраїльські сили підтримують резервні та сили швидкого реагування в районі Ейлата, проводять навчання, розгортають системи озброєнь і посилюють взаємодію між сухопутними, морськими та повітряними підрозділами. Заходи також передбачають скорочення часу реагування та спільні тренування з поліцією Ізраїлю і прикордонною поліцією, що діє в цьому районі.

Посадовці не виключають, що хусити можуть суттєво наростити атаки на території Саудівської Аравії. На їхню оцінку, це може спонукати Ер-Ріяд посилити військову відповідь і втягнути американських військових у жорсткіше протистояння. За такого розвитку подій хусити, за оцінками ізраїльської сторони, можуть атакувати американські інтереси на території Ізраїлю.

Взаємодія зі США

Один з оборонних посадовців заявив, що хуситів уже давно не розглядають лише як іранських проксі, оскільки вони демонструють оперативну самостійність у діях проти Саудівської Аравії. Армія оборони Ізраїлю та Центральне командування Збройних сил США координують оперативну й розвідувальну роботу, щоб удосконалити механізми раннього попередження та зменшити ризик раптового нападу.

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