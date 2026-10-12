Ізраїль обстріляв південь Лівану, влада попередила про міни — Anadolu Agency

Ізраїльські сили у понеділок обстріляли з артилерії та великокаліберних кулеметів кілька районів південного Лівану. Про це з посиланням на Ліванське національне інформаційне агентство NNA повідомляє Anadolu Agency.

Обстріли в кількох районах

За даними NNA, вночі артилерійського обстрілу зазнали район Аль-Араїш у Харісі, Ваді-ас-Салукі та околиці Шакри, Кфар-Тебніта і Ваді-Зібкіна. Вогонь із великокаліберних кулеметів вели по території між Кфар-Тебнітом і Завтар-аш-Шаркією, а також у районі Ваді-ель-Худжейр у напрямку міста Гандуріє в провінції Набатія.

Артилерійський вогонь також був спрямований по Мансурі в окрузі Тір, районах поблизу Ятера та долинах біля Бейт-Ліфа і Среббіна в окрузі Бінт-Джбейль.

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Попередження для мешканців

Місцева влада міст Фрун і Ятер закликала жителів не заходити до оливкових гаїв без консультацій із відповідними службами. Причиною назвали можливу присутність касетних боєприпасів і наземних мін, що могли залишитися після попередніх ізраїльських атак.

У Фруні чоловік загинув від вибуху міни, коли оглядав свій оливковий гай, повідомило NNA. Ще один чоловік загинув у Ятері після того, як став ціллю ізраїльських сил, додало агентство.

Ліванська влада заявляє, що від 2 березня внаслідок ізраїльських атак у країні загинули 4 386 людей, ще 12 413 дістали поранення. 26 червня Бейрут і Тель-Авів підписали рамкову угоду за посередництва США, яка передбачала поступове виведення ізраїльських сил із ліванської території та розгортання там ліванської армії. За даними Anadolu Agency, попри угоду Ізраїль продовжує атаки на півдні Лівану та зберігає контроль над окремими районами.

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