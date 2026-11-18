Ізраїльська армія 18 листопада оголосила про початок військової операції у трьох районах центральної частини Сектора Гази поблизу так званої жовтої лінії. На час операції мають закрити ділянки дороги Салах ад-Дін, повідомляє Anadolu Agency.

Операція у трьох районах

Координатор дій уряду Ізраїлю на палестинських територіях COGAT повідомив, що операція проводиться в районах під номерами 660, 661 і 666. Ізраїльська сторона заявила, що її ціллю є інфраструктура, яку вона називає терористичною.

COGAT закликав палестинців не наближатися до цих районів до офіційного повідомлення представника ізраїльської армії про завершення операції. Подробиць щодо характеру та очікуваної тривалості операції не оприлюднили.

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Режим припинення вогню

Режим припинення вогню в Секторі Гази набув чинності 10 жовтня 2025 року в межах першого етапу плану президента США Дональда Трампа. У межах цього етапу ізраїльські війська відійшли до так званої жовтої лінії всередині анклаву.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, від початку дії перемир’я внаслідок ізраїльських порушень загинули 1650 палестинців, ще 5975 дістали поранення. Anadolu Agency також зазначає, що Ізраїль продовжує окуповувати близько 70% території Сектора Гази.

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