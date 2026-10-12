Ізраїль подав позов на понад 1 млн шекелів до засудженого офіцера ЦАХАЛ — Jerusalem Post
В Ізраїлі держава подала цивільний позов на суму понад 1 млн шекелів до колишнього командира роти ЦАХАЛ Офіра Менахема, засудженого за сексуальні правопорушення щодо двох підлеглих військовослужбовиць. Позов від імені Міністерства оборони подали до магістратського суду в Назареті, повідомляє Jerusalem Post.
Вимога відшкодувати державні виплати
Держава прагне стягнути з Менахема кошти, що відповідають виплатам, уже здійсненим або запланованим через наслідки його дій. У разі успішного стягнення гроші мають повернутися до державної скарбниці. Прокурори назвали цей цивільний позов першим такого типу.
У позові зазначено, що як командир Менахем мав підвищений обов’язок захищати підлеглих і зберігати їхню довіру. За позицією обвинувачення, натомість він скористався званням і службовими повноваженнями щодо військовослужбовиць, а також порушив суспільну довіру до ЦАХАЛ.
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Військовий апеляційний суд описував, що Менахем поєднував сексуальні пропозиції з розмовами про службу та проханнями військовослужбовиць щодо відпусток. Зокрема, у травні 2022 року одна із солдаток звернулася до нього з проханням дозволити їй регулярно бути вдома ввечері через особисті обставини. У рішенні зазначено, що під час розмови він робив коментарі та ставив запитання сексуального характеру.
Вирок і скорочення строку
Обвинувальний акт проти Менахема подали у вересні 2023 року. У липні 2024 року, після медіації, він визнав провину за зміненим обвинувальним актом. Його визнали винним у сексуальних правопорушеннях із використанням службового становища під час військової служби, сексуальних домаганнях через зловживання владою та негідній поведінці.
У лютому 2025 року військовий суд призначив колишньому капітанові 22 місяці ув’язнення, встановив умовні строки ув’язнення, понизив його до рядового та зобов’язав виплатити одній із жінок загалом 38 тис. шекелів компенсації. У травні військовий апеляційний суд скоротив строк ув’язнення до 18 місяців, залишивши інші покарання без змін. Судді, зокрема, врахували визнання провини, яке позбавило жінок необхідності свідчити для встановлення його вини.