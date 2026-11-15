Ізраїль попередив США про можливий замах Ірану на Трампа

Ізраїльська розвідка передала ЦРУ інформацію про можливі плани Ірану атакувати президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців американської адміністрації. За даними розвідки, для нападу могли використати безпілотники з вибухівкою. Ця інформація також вплинула на позицію Вашингтона щодо переговорів із Тегераном.

За інформацією журналістів, Моссад передав ЦРУ розвіддані про наміри Ірану здійснити атаки на Трампа та високопоставлених представників його адміністрації. Йдеться про використання безпілотників, начинених вибухівкою. Джерела видання стверджують, що ці дані підтвердило ще одне західне розвідувальне агентство. Водночас саме інформація, отримана від Ізраїлю, стала одним із головних чинників, які вплинули на зміну позиції американського президента щодо переговорів з Іраном.

На тлі можливих загроз у США почали посилювати заходи безпеки. Зокрема, високопосадовці адміністрації обмежили участь у публічних заходах просто неба. Деякі представники влади тимчасово залишили свої будинки та переїхали до безпечніших місць. Додаткові обмеження запровадили й для публічних появ Дональда Трампа. Його участь у заходах почали ретельніше планувати, а охорону посилили через ризик можливого нападу.

За словами джерел Israel Hayom, загроза з боку Ірану стала однією з причин, через які Білий дім переглянув підхід до переговорів із Тегераном. Останніми днями перспективи досягнення навіть попередньої домовленості між країнами помітно погіршилися. Попри це, Вашингтон продовжує шукати можливість домовитися з Іраном. Наразі американська сторона намагається просунути переговори на основі меморандуму про взаєморозуміння, укладеного в травні.

Водночас інформація про можливі плани замаху наразі ґрунтується на розвідданих, про які повідомили джерела видання. Публічного підтвердження підготовки такого нападу з боку американської влади в наведеному повідомленні немає. Про це 14 листопада повідомило видання Israel Hayom.

Читай нас у