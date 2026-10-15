Ізраїль посилив війська на всіх напрямках перед виборами — NDTV World

Ізраїль посилив угруповання військ на всіх напрямках через зростання ризику ескалації напередодні виборів 27 жовтня. Про це під час візиту на Західний берег заявив начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір, повідомляє NDTV World.

Підвищена готовність

Як йдеться у заяві ізраїльської армії, через збільшення кількості попереджень на всіх напрямках і чутливість цього періоду потенціал ескалації зріс. За словами Заміра, військові зміцнили сили в усіх районах.

Він також повідомив, що армія підвищила рівень готовності до сценаріїв, за яких противник може спробувати застати Ізраїль зненацька. Начальник Генштабу заявив, що військові готові розпочати масштабні наступальні операції проти тих, хто намагатиметься завдати шкоди ізраїльським цивільним.

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Вибори відбудуться на тлі напруженої боротьби прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу за збереження влади.

Ситуація в регіоні

Ізраїль нещодавно відзначив третю річницю нападу ХАМАС 7 жовтня. За даними видання, у Секторі Гази, де рік тому набуло чинності перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, укладене за посередництва США, ізраїльська армія контролює понад 60% території, а удари тривають.

На півдні Лівану рівень насильства знизився після рамкової угоди між урядом Лівану та Ізраїлем, що передбачає роззброєння «Хезболли». Водночас реалізація цієї домовленості призупинилася. Ізраїль також зазнавав обстрілів з боку Ірану під час війни на Близькому Сході, яка, за даними видання, почалася в лютому після американсько-ізраїльських ударів по Ірану.

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