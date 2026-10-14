Ізраїль повернув Греції 22 античні артефакти — The Independent

Ізраїль передав Греції 22 античні артефакти, які були незаконно вивезені з країни. Церемонія передачі відбулася у Національному археологічному музеї в Афінах. Це перший випадок повернення Ізраїлем грецьких старожитностей, повідомляє The Independent.

Передача в Афінах

Міністерка культури Греції Ліна Мендоні отримала предмети від Управління старожитностей Ізраїлю та керівника його підрозділу з протидії крадіжкам Аміра Ганора. За її словами, ця передача започатковує тіснішу співпрацю двох країн у сфері захисту культурної спадщини. Мендоні також наголосила на символічному й моральному значенні повернення культурних об'єктів до країни походження.

Артефакти попередньо датують періодом приблизно від 700 до 320 року до нашої ери. До колекції входять невелика бронзова статуетка жінки, а також керамічні посудини: тонкі флакони для олії, амфори з двома ручками та чаші для пиття. Посудини оздоблено міфологічними сценами й геометричними орнаментами.

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Розслідування незаконного обігу

Посадовці Греції та Ізраїлю не повідомили, за яких обставин артефакти виявили в Ізраїлі та як саме їх незаконно вивезли з Греції. Посол Ізраїлю в Греції Пнінат Янай заявила, що предмети вилучили під час розслідування ізраїльських органів влади щодо незаконної торгівлі старожитностями.

Передача відбулася на тлі міжнародної кампанії Афін із повернення культурних цінностей. Греція домагається повернення скульптур Парфенона, також відомих як мармури Елгіна, які на початку XIX століття агенти Томаса Брюса, сьомого графа Елгіна, вивезли з Акрополя. Нині ці скульптури зберігаються у Британському музеї в Лондоні.

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