Ізраїль повідомив про припинення ввезення товарів до Сектора Гази — RMF24

Ізраїль повідомив про припинення ввезення комерційних товарів до Сектора Гази. Це одразу обмежує постачання на територію, яка практично повністю залежить від товарів, перевезення яких через кордон дозволяє Ізраїль. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Associated Press.

Позиції COGAT і перевізників

Про зупинення комерційних постачань повідомив COGAT — ізраїльський військовий орган, що наглядає за гуманітарною допомогою в Секторі Гази. Водночас із його заяви не зрозуміло, чи саме цей орган ухвалив відповідне рішення.

COGAT заявив, що передає рішення місцевих торговців, які, за його версією, невдоволені податками на вантажівки та погрозами з боку ХАМАС. Голова профспілки водіїв вантажівок у Секторі Гази Наґед Шегайбер заперечив це та заявив, що рішення ухвалив Ізраїль.

За словами Шегайбера, ізраїльська сторона посилається на платежі, які стягує міністерство економіки Гази, як на привід для зупинення комерційних поставок. Він повідомив, що міністерство вимагало від торговців 10 тисяч шекелів, або близько 3226 доларів, за кожну вантажівку, яка в'їжджає до Сектора Гази.

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Питання гуманітарних поставок

Представник міністерства Халед Аль-Ракаб сказав профспілці, що цей платіж не є податком, а добровільним внеском, який міністерство просить для допомоги в оплаті праці державних службовців на території.

Із заяви COGAT також не зрозуміло, чи дозволять гуманітарним організаціям збільшити обсяги поставок, щоб компенсувати втрату комерційних товарів. Гуманітарні організації попередили про ризик зростання цін і наголосили, що для їхнього стримування потрібні одночасно гуманітарна допомога та функціонування комерційного ринку.

Associated Press зазначає, що продовольча безпека в Секторі Гази на початку року поліпшилася після оголошення голоду в серпні 2025 року, проте ситуація досі залишається на кризовому рівні.

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