Ізраїль розширює військову лінію Суфа 53 у Сирії — The National

Ізраїль розширює військову лінію Суфа 53 за кілька кілометрів углиб території Сирії, у провінціях Кунейтра та Дараа поблизу окупованих Голанських висот. Лінія складається з доріг, бар'єрів, траншей та інших фортифікаційних споруд. Про це повідомляє The National.

Лінія біля населених пунктів

За словами місцевого посадовця, Суфа 53 починається поблизу міста Хадер на півночі провінції Кунейтра. До минулої зими її протяжність сягнула приблизно 20 км і дійшла до села Хамдія. Останніми тижнями ізраїльські військові почали продовжувати лінію на південь, у напрямку села Аша, стверджує співрозмовник видання.

Посадовець також заявив, що через будівництво його сільськогосподарські угіддя та землі інших жителів села стали недоступними. У Хамдії люди, які заходять до обмежених зон, ризикують потрапити під вогонь ізраїльських сил. Ізраїльські медіа повідомляли про загибель 22-річного палестинця, якого підозрювали у спробі проникнути на позицію ізраїльської армії в цьому районі.

Військове та політичне значення

Лінія отримала назву від ізраїльського батальйону «Суфа» — «Буря», який, за даними видання, відігравав важливу роль у відбитті сирійських атак під час війни 1973 року. Роботи над цією інфраструктурою почалися 2022 року, у період громадянської війни в Сирії.

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Старша дослідниця Єрусалимського інституту досліджень національної безпеки Карміт Валенсі заявила, що військову логіку Суфи 53 зрозуміти легше, ніж її політичне значення. За її словами, після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року ізраїльська військова доктрина акцентує на передовій обороні, більшій глибині, спостереженні та перешкодах для проникнення.

Валенсі зазначила, що дороги, насипи та укріплені позиції мають тактичну цінність, але можуть набути стратегічного й політичного значення. Водночас Ізраїль офіційно не оголошував Суфа 53 новим політичним кордоном або формалізованим територіальним проєктом.

Позиція Дамаска

Президент Сирії Ахмад аль-Шара заявляв, що обговорення безпекових домовленостей з Ізраїлем має відбуватися після відведення ізраїльських сил до лінії перемир'я 1974 року. За його словами, успішні безпекові домовленості могли б відкрити шлях до переговорів про тривалий мир.

Ізраїль анексував Голанські висоти 1981 року, однак Рада Безпеки ООН визнала це рішення недійсним і таким, що не має міжнародно-правової сили. Представники сирійської влади брали участь у переговорах щодо безпекових домовленостей з Ізраїлем під наглядом США; остання згадана в матеріалі зустріч відбулася в серпні в Аммані.

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