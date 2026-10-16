Ізраїль схвалив фінансування закупівлі 12 Apache AH-64E — Defense News

Уряд Ізраїлю схвалив джерело фінансування для закупівлі 12 ударних вертольотів Apache AH-64E виробництва Boeing. Це дало змогу підписати угоду того ж дня, а поставки вдосконаленої версії Apache заплановані на початок наступного десятиліття, повідомляє Defense News з посиланням на заяву Міністерства оборони Ізраїлю.

Суперечка щодо фінансування

Укладення угоди протягом кількох місяців залишалося під питанням через суперечку між ізраїльськими міністерствами фінансів та оборони. Мінфін вимагав бюджетних коригувань і визначеного джерела коштів, тоді як оборонне відомство наполягало на терміновому схваленні закупівлі незалежно від загальних бюджетних дискусій.

Сполучені Штати кілька разів продовжували Ізраїлю термін для оформлення угоди. Попередній дедлайн сплив 7 жовтня 2026 року. Після цього в Ізраїлі побоювалися, що виробничу квоту Boeing можуть передати іншим міжнародним замовникам, що призвело б до затримки поставок і підвищення вартості.

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Термінове рішення уряду

Ізраїльські оборонні посадовці звернулися до американської сторони з проханням про ще одне продовження. США погодилися відкрити, за словами ізраїльських посадовців, остаточне вікно за умови негайного підписання угоди.

Після цього ізраїльський кабінет міністрів провів термінове телефонне голосування в середу. Уряд затвердив необхідне джерело фінансування за рахунок іншої довгострокової національної програми, не пов’язаної з обороною.

Можливості Apache AH-64E

Apache AH-64E Echo — двомоторний ударний вертоліт із двома членами екіпажу, розміщеними тандемно. Його комплекс озброєння та наведення може нести до 16 ракет Hellfire, 76 ракет калібру 2,75 дюйма та 30-міліметрову автоматичну гармату M230 із боєкомплектом до 1200 пострілів. Вертоліт має цифровий зв’язок Link 16, підтримує взаємодію з безпілотниками та модульну відкриту архітектуру для оновлення обладнання й програмного забезпечення.

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