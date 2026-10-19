Ізраїль відновить комерційні поставки до сектору Гази після спору про збори — Cyprus Mail

Ізраїль заявив про поступове відновлення комерційних поставок товарів до сектору Гази після кількаденної паузи через суперечку щодо платежів, пов’язаних із ХАМАС. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Умови відновлення поставок

Ізраїльська військова структура COGAT, яка координує гуманітарні питання в Газі, повідомила, що ухвалила це рішення після заяв торговців: за їхніми словами, представники ХАМАС припинили вимагати по 10 тисяч шекелів, або 3225 доларів, за кожну вантажівку.

У COGAT наголосили, що не змогли незалежно перевірити повідомлення торговців. Постачання відновлюватимуть поступово, надаючи пріоритет товарам першої потреби перед зимою. Контроль за розрахунками посилять: платежі мають здійснюватися лише через документовані банківські перекази. Торговців, які, за даними COGAT, сплатять кошти ХАМАС, виключатимуть із системи.

Позиція ХАМАС і ситуація в Газі

ХАМАС заявив, що сума в 10 тисяч шекелів була добровільним внеском заможніших жителів Гази до національного фонду допомоги людям, які потребують підтримки на охопленій війною території.

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Більшість жителів сектору Гази, за даними Reuters, і далі залежить від гуманітарної допомоги після трьох років війни, неодноразових переміщень і суворих обмежень на доставку допомоги. Укладене за посередництва США перемир’я у жовтні 2025 року зупинило найінтенсивніші бойові дії, однак ізраїльські атаки не припинилися.

Місцеві органи охорони здоров’я 19 жовтня повідомили про щонайменше п’ятьох загиблих палестинців, зокрема 14-річного хлопця, унаслідок окремих ізраїльських ударів по місту Газа та Хан-Юнісу. Ізраїльські військові одразу ці повідомлення не коментували. За даними органів охорони здоров’я Гази, від початку перемир’я ізраїльський вогонь забрав життя близько 1,5 тисячі палестинців; Ізраїль повідомив про загибель чотирьох своїх військових від дій бойовиків у Газі за той самий період.

Ізраїль стверджує, що ХАМАС продовжує переозброюватися та здійснювати атаки всупереч перемир’ю. ХАМАС зі свого боку звинувачує Ізраїль у підриві домовленості.

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