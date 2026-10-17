Ізраїль відзначив третю річницю атаки ХАМАС — The Hindu

В Ізраїлі 7 жовтня відзначили третю річницю нападу ХАМАС 2023 року, який став найсмертоноснішим днем в історії країни та спричинив подальшу ізраїльську воєнну операцію в Секторі Гази. Як повідомляє The Hindu, меморіальна служба, зокрема, відбулася поблизу кібуцу Нахаль-Оз на півдні Ізраїлю.

Напад 7 жовтня

Під час атаки бойовики вбили 1200 людей і вивезли до Гази 251 заручника. Напад став початком ізраїльських бомбардувань та наземних операцій у палестинському анклаві.

За даними органів охорони здоров’я Гази, внаслідок ізраїльських бомбардувань і наземних операцій там загинули понад 74 тисячі людей. Значна частина території анклаву була зруйнована, а гуманітарна ситуація залишається тяжкою.

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Без заручників у Газі

Ця річниця стала першою для ізраїльтян, коли в Газі не залишалося жодного ізраїльського заручника. Живих і загиблих заручників обміняли в межах домовленостей із ХАМАС на палестинців, яких утримували в ізраїльських в’язницях. Останки останнього ізраїльського заручника виявили в січні.

У матеріалі також зазначається, що в Газі близько року діяло перемир’я, покликане остаточно припинити війну. Попри це, умови в анклаві залишаються тяжкими.

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