Ізраїль завдав ударів по півдню Лівану — Anadolu Agency

Ізраїльська армія завдала авіаударів, здійснила артилерійські обстріли та підриви на півдні Лівану. Військова техніка також просунулася до південних околиць прикордонного міста Кфар-Шуба, повідомляє Anadolu Agency.

Удари в кількох районах

За даними Національного агентства новин Лівану, ізраїльські літаки атакували населений пункт Мансурі в окрузі Тір. Артилерія обстрілювала околиці Бінт-Джбейля, долини Среббіне та Зібкін, а також район Джармак в окрузі Джеззин і околиці Кфар-Шуби.

У районі Набатія, за інформацією агентства, ізраїльські сили одночасно здійснили два потужні вибухи: у Кфар-Тебніті поблизу школи та в Завтар-аш-Шаркії у напрямку Набатії-ель-Фауки. Також повідомлялося про інтенсивний вогонь у бік долин і лісових масивів у районі Среббіне.

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Просування техніки до Кфар-Шуби

У Кфар-Шубі ізраїльський військовий бульдозер у супроводі двох танків і кількох інших машин наблизився до південних околиць міста. Окремо ізраїльський безпілотник скинув світлошумову гранату на околиці Хіама; повідомлень про постраждалих або руйнування не надходило.

Ліванський уряд у понеділок заявив, що від 2 березня внаслідок ізраїльських атак у Лівані загинули 4389 людей, ще 12 424 дістали поранення. Атаки тривають попри підписану 26 червня за посередництва США рамкову угоду між Бейрутом і Тель-Авівом, яка передбачає поступове виведення ізраїльських військ з ліванської території та розгортання ліванської армії.

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