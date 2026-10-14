Ізраїльська армія, за повідомленням Al Jazeera, готується відкрити дорогу Route 463 для руху поселенців у Палестині, на окупованому Західному березі Йордану. За даними видання, це може ізолювати вісім палестинських сіл і два великі житлові райони, а також розділити північну та південну частини губернаторства Рамалла та Ель-Біра.

Маршрут завдовжки близько 10 км пролягає від Ель-Біри та табору біженців Джалазон на сході до Ейн-Кінії на заході. Дорогу побудували в середині 1990-х років, щоб з’єднати поселення Бейт-Ель на північ від Рамалли з поселенням Долев на захід від міста. Після початку Другої інтифади у 2000 році ізраїльська армія на певний час заборонила користуватися дорогою як поселенцям, так і палестинцям.

Ризик ізоляції громад

Відкриття Route 463 є частиною бюджету на інфраструктуру поселень обсягом 1,075 млрд ізраїльських шекелів, або близько 355 млн доларів. Програма спрямована на сполучення поселень на Західному березі Йордану. Терміни відкриття дороги не визначені, однак ізраїльський уряд прагне реалізувати план до виборів в Ізраїлі, призначених на 27 жовтня.

Комісія з питань опору колонізації та стіні, пов’язана з Організацією визволення Палестини, заявила, що цей план є частиною систематичної політики руйнування географічної та демографічної цілісності палестинських територій. У губернаторстві Рамалла та Ель-Біра проживають майже 400 тисяч палестинців у 80 громадах.

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За даними комісії, десятки тисяч людей у разі відкриття Route 463 будуть змушені користуватися старою альтернативною дорогою біля табору Джалазон, на північ від Бейт-Еля. Вона вже перевантажена транспортом і, за оцінкою комісії, не зможе витримати додатковий потік.

Землі та угоди Осло

Координатор Народної кампанії опору стіні та поселенням Джамаль Джума попередив, що використання маршруту як дороги для поселенців може супроводжуватися новими військовими КПП, спостережними вежами, вилученням земель, обмеженнями доступу фермерів і знесенням будинків під приводом безпеки поселенців.

Мер Ель-Біри Муніф Трейш повідомив, що 95% маршруту Route 463 розташовано в зоні B. За угодами Осло II 1995 року там діє палестинське цивільне управління та спільний ізраїльсько-палестинський контроль у сфері безпеки. Лише невелика ділянка дороги лежить у зоні C, яка перебуває під повним контролем Ізраїлю. Трейш назвав можливе перепрофілювання дороги на користь поселенців і військових порушенням домовленостей з ОВП та заявив, що муніципалітет оскаржуватиме це юридично.

Комісія також зазначила, що зі 173 військових і безпекових наказів, виданих від жовтня 2023 року до квітня 2026 року, 66 стосувалися будівництва доріг для поселенців. У першій половині 2026 року, за її даними, було видано 40 наказів про вилучення 611 дунамів землі для спорудження 16 таких доріг.

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