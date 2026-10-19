Ізраїльська поліція заарештувала вісьмох після нападів на Західному березі — RMF24

Ізраїльська поліція повідомила про арешт вісьмох людей у межах розслідування актів насильства, що сталися минулими вихідними на Західному березі. Йдеться, зокрема, про окремі напади на американську фотожурналістку та європейських дипломатів, повідомляє RMF24 з посиланням на Reuters.

Напад на фотожурналістку

У п’ятницю було зафіксовано відео, на якому замасковані ізраїльські поселенці нападають на фотожурналістку The Washington Post Гайді Левін. Вона висвітлювала збір оливок палестинцями.

Поліція не розкрила особи заарештованих у межах розслідування.

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Делегація з представниками Польщі

У суботу стався інший інцидент: поселенці напали на європейських дипломатів і французького мера. За інформацією Al Jazeera, до дипломатичної делегації входили представники Польщі, Франції та Бельгії.

Reuters зазначає, що напад на фотожурналістку та напад на дипломатів були окремими подіями.

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