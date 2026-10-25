Ізраїльські інвестиції на Кіпрі зросли до €5,1 млрд — Al Jazeera

Обсяг інвестицій з Ізраїлю на Кіпрі зріс більш ніж у шість разів у 2017–2024 роках і сягнув 5,1 млрд євро. На острові також збільшується кількість ізраїльських туристів і покупців нерухомості, а частина місцевих жителів висловлює занепокоєння темпами придбання землі та житла, повідомляє Al Jazeera.

За даними Центрального банку Кіпру, інвестиції з Ізраїлю зросли до 5,1 млрд євро. Водночас загальний обсяг іноземних інвестицій у країні у 2022–2024 роках скоротився на чверть, а російські активи — більш ніж на третину.

Туризм і нерухомість

Минулого року ізраїльтяни здійснили майже 600 тисяч поїздок на Кіпр, що більш ніж удвічі перевищує показник 2022 року, свідчать дані Статистичної служби Кіпру. За 12 місяців до вересня 2025 року ізраїльтяни придбали 850 об’єктів нерухомості в районі Ларнаки — найбільше серед іноземних покупців.

Посольство Ізраїлю в Нікосії оцінювало кількість ізраїльтян, які вважають Кіпр своїм домом, у 15–20 тисяч осіб. За даними перепису 2021 року, на острові проживали або були зареєстровані трохи більше ніж тисяча громадян Ізраїлю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Улітку поблизу аеропорту Ларнаки розмістили білборд івритом із передвиборною рекламою колишнього начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю та лідера опозиційної партії «Яшар» Гаді Айзенкота. Оскільки більшість громадян Ізраїлю не можуть голосувати за кордоном, виборчі кампанії намагаються залучити виборців, які можуть прилетіти до країни у день голосування.

Суперечки щодо забудов

Політики, агенти з нерухомості, науковці та жителі Кіпру називають окремі скупчення ізраїльської нерухомості закритими житловими комплексами. Офіційної статистики щодо таких об’єктів немає, а національність власників не фіксують, коли купівлю здійснюють через кіпрські компанії.

Кіпрський сайт Stockwatch повідомляв, що ізраїльські компанії придбали більшу частину узбережжя між Лівадією та Пілою поблизу Ларнаки для будівництва житла й готелів. За даними видання, ізраїльські інвестори також просувають великий житловий проєкт у Дромолаксії-Менеу з дитячим садком, басейнами та приватним парком.

Лідер лівої партії AKEL Стефанос Стефану у червні 2025 року заявив, що масові придбання в Ларнаці та Лімасолі створюють комплекси, майже недоступні для людей, які не є громадянами Ізраїлю. Колишній посол Ізраїлю на Кіпрі Орен Анолік відповів, що ці висловлювання виокремлюють єврейську громаду. Юристка Насія Хаджігеоргіу зазначила, що деякі приклади закритих районів можуть бути перебільшеними, однак частина з них справді має ознаки закритих комплексів.

Читай нас у