Ізраїльські удари в Газі забрали щонайменше п’ять життів — TimesLIVE

Щонайменше п’ятеро палестинців загинули внаслідок двох ізраїльських ударів у секторі Гази в суботу, повідомили медики. Четверо людей загинули поблизу торговельного центру Panda Mall у місті Газа, ще одна людина — в районі Туффах, розташованому південніше в межах міста. Про це повідомляє TimesLIVE.

Заява ізраїльських військових

Ізраїльські військові заявили, що обидва удари були спрямовані проти бойовиків, однак інших деталей не навели. Останніми тижнями Ізраїль посилив удари по ХАМАС, заявляючи, що угруповання переозброюється та здійснює атаки, порушуючи домовленості про припинення вогню.

ХАМАС заперечує, що відновлює свій арсенал або готує напади. Угруповання звинувачує Ізраїль у підриві режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США рік тому.

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Ситуація після укладення перемир’я

Угода про припинення вогню передбачає подальшу відбудову території. Водночас прогресу у виконанні домовленостей про завершення війни, роззброєння ХАМАС та виведення ізраїльських військ досі майже немає.

За даними органів охорони здоров’я Гази, від часу погодження перемир’я у жовтні минулого року від ізраїльського вогню загинули щонайменше 1 400 палестинців. Ізраїль, зі свого боку, заявляє про загибель чотирьох своїх військових від дій бойовиків у Газі за цей період.

Війна в Газі розпочалася після атаки під проводом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли загинули 1 200 людей, а ще 251 особу взяли в заручники. За даними органів охорони здоров’я Гази, внаслідок подальших ізраїльських бомбардувань і наземних операцій у секторі загинули понад 74 000 людей.

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