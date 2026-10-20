Ізраїльські військові провели рейд у будинку в сирійській Таранджі — Anadolu Agency

Ізраїльські військові увійшли до села Таранджа в північній частині провінції Кунейтра на півдні Сирії та провели рейд в одному з будинків. За даними сирійських державних медіа, над районом також запускали освітлювальні ракети.

Рейд у Кунейтрі

Про операцію повідомив сирійський державний телеканал Alikhbariah. За повідомленням Anadolu Agency, інцидент стався пізно ввечері в понеділок на тлі неодноразових операцій ізраїльських військових у цьому районі.

Сирійське державне агентство SANA раніше повідомляло, що в суботу ізраїльські військові затримали двох сирійців поблизу Таранджі, коли ті працювали в оливкових гаях. За даними агентства, в неділю їх відпустили.

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Реакція Дамаска

У неділю Міністерство закордонних справ Сирії засудило посилення ізраїльських вторгнень до провінцій Кунейтра та Дараа. У відомстві також заявили про активізацію польотів гелікоптерів, розвідувальної авіації та бойових літаків над півднем країни.

Сирійське МЗС назвало ці дії грубим порушенням суверенітету й територіальної цілісності країни. Відомство заявило, що подальші вторгнення загрожують безпеці та стабільності й перешкоджають відбудові, та закликало міжнародну спільноту припинити порушення і домогтися від Ізраїлю дотримання міжнародного права та відповідних резолюцій ООН.

Anadolu Agency зазначає, що ізраїльські сили проводять неодноразові рейди на півдні Сирії після падіння режиму Башара аль-Асада у грудні 2024 року.

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