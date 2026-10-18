Ізраїльські військові застосували газ, діти мали проблеми з диханням — Anadolu Agency

На окупованому Західному березі річки Йордан ізраїльські військові застосували сльозогінний газ у напрямку оливкової пресувальні та автомобіля в населеному пункті Акраба, на південний схід від Наблуса. За даними палестинського радіо Voice of Palestine, після цього діти мали проблеми з диханням.

Про це з посиланням на Voice of Palestine повідомляє Anadolu Agency. Окремо в селі аль-Мугайїр, на північний схід від Рамалли, ізраїльські військові затримали в будинку двох молодих чоловіків.

Рейди поблизу Рамалли

Активісти поширили кадри з аль-Мугайїра, на яких, імовірно, видно ізраїльських військових у селі. На зображеннях також, імовірно, зафіксовано, як військові змушують молодого чоловіка зняти палестинський прапор із меморіалу біля в’їзду до села.

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Палестинське інформагентство WAFA повідомило також про рейди в Набі-Салеху та Дейр-Абу-Машалі, на північний захід від Рамалли. Там ізраїльські сили застосували світлошумові гранати; про постраждалих або затримання не повідомляли.

Інциденти біля Єрусалима та Наблуса

В ар-Рамі поблизу окупованого Східного Єрусалима ізраїльські сили, за інформацією палестинського губернаторства Єрусалима, застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ у напрямку автомобілів на кільцевій розв’язці. У цей час військові закрили контрольно-пропускний пункт Джаба, що спричинило затори в районі.

У селі Мадама, на південь від Наблуса, під час рейду сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими військовими, повідомило Voice of Palestine.

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